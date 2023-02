Una nueva edición de los premios Grammy llegó el pasado domingo 5 de febrero al Staples Center, siendo esta la entrega número 65. Hubo varios artistas favoritos a llevarse la mayor gran cantidad de gramófonos en esta velada, pero sin lugar a dudas Beyoncé fue la más premiada.

Sabemos que además de la moda, uno de los atractivos más importantes de esta noche son las presentaciones en vivo y Sam Smith se robó el show, no solo en los premios sino en las redes.

(Vea también: Sebastián Caicedo quiere tener hijos: edad real de su nueva novia y qué planes tienen)

¿Qué ha hecho Sam Smith?

Aunque en un inicio, el británico se dio a conocer con canciones melancólicas y baladas, a través de su carrera ha ido cambiando su estilo hasta encontrar un sonido que le encanta y lo hace sentir cómodo.

Usando botines de plataforma rojos y un atuendo bastante llamativo, su presentación en los Grammy dio de qué hablar, pues muchos la relacionaron con “el infierno” pero además la calificaron como un “mal ejemplo para los niños” y seguidores de su música.

View this post on Instagram A post shared by Sam Smith Ukraine💛💙⚓️ (@samsmith_fan_page_ukraine_kh)

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve al artista de pie en un parque de Nueva York cuando de un momento a otro, una mujer que estaba sentada lejos de él empezó a gritarle con calificativos negativos.

(Vea también: Adele y Sam Smith serían la misma persona, según extraña teoría de fanáticos en redes)

Una vez el artista quien tienen su celular en la mano se fija de los insultos de la señora, se dispone a moverse de lugar y de hecho la graba un poco.

“Arderás en el infierno. Sam Smith vas a pudrirte en el infierno, tú demoníaco cabr** enfermo. Deja a los niños en paz, enfermo bastar**. Sam Smith es un pedófilo, un corrupto de menores, cabr** enfermo”, fueron las palabras de la mujer hacia el cantante.

El intérprete de ‘I’m Not Here To Make Friends’, continuó su camino mientras seguía recibiendo las malas palabras de la mujer, pues lo que menos quería era una confrontación con alguien en un parque público.

Sam Smith just got told hes a sick twisted demonic bastard, and a paedophile by a member of the public. pic.twitter.com/7uoEU2XzBc — The Stutter Man 🇱🇷 🇬🇧 (@RickyStutterz) February 16, 2023

Si bien el artista decidió no decirle nada, sus seguidores en redes no se quedaron callados y lo defendieron de las críticas que ha recibido, incluyendo las de la ciudadana en New York.

“No entiendo por qué no solo dejan que él viva como quiera y ya”; “A la gente le choca que él se exprese como le parece sin lastimar a nadie”; “Lo que la gente no entiende es que la responsabilidad de la educación no está en el televisor sino en sus casas, si enseñan valores todo está bien”; “Sam solo se expresa libremente y es feliz así, no veo por qué lo señalan ahora de satán cuando su música y su arte es otra cosa”, fueron algunos mensajes.

Sam Smith y su destacado estilo en los Grammy

Sin duda una de las grandes revelaciones de esa noche de premiaciones en términos de estilo, el británico hizo una aparición casi performativa, acompañado de su colega, Kim Petras y dos grandes celebridades del drag, Violet Chachki y Gottmik.

El británico desfiló por la alfombra roja con una capa roja y un sombrero con velo, todo de la firma italiana, Valentino. ¿Los grandes pluses? Guantes de ópera y un bastón.