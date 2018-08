Así lo confirmó el mismo artista durante una entrevista con Entertainment Weekly, en donde dijo que ‘Old man and the gun’, la cinta que narra la historia de un ladrón de bancos de 80 años que se escapó 18 veces de la cárcel, será su última película.

“Nunca digas nunca, pero he llegado a la conclusión de que este es el fin para mí, en términos de actuación. Voy a jubilarme después de esta cinta. Creo que ya es suficiente”, dijo el artista.

Este anuncio, casualmente estaría muy ligado con lo que narra la historia del filme, si para el personaje hubo un último atraco, para el actor también llegó la hora de una última producción. Se estima que el largometraje que tiene una duración de 93 minutos llegue en octubre del 2018.

Queda pendiente saber qué pasará con Redford en cuando a su trabajo como director de séptimo arte y su papel como fundador del Festival de Cine Sundance.