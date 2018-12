El seguidor del equipo de baloncesto sustentó las razones por las que quiere a la estrella de ‘Keeping up with the Kardashians’ en la página Change.org donde ya ha obtenido el apoyo de más de 10 mil personas, que además avalan su teoría.

Ben Simmons, novio de Kendall y jugador del equipo, es la razón por la que la modelo está asistiendo a los partidos; pero Powers asegura que ella es un amuleto de la mala suerte pues desde que los juegos se están llevando a cabo en la ciudad de Jenner están perdiendo, esto a pesar de que empezaron con una gran temporada.

Aunque no pretenden que se retire de todos los partidos de baloncesto de la NBA, sí quieren que al menos no vaya a los del Philadelphia 76ers. Los votantes no sustentan las fallas del equipo en los jugadores, la organización o quizá las malas elecciones del entrenador, sino en la asistencia del ‘angelito’ de Victoria’s Secret.

Además, también buscan que ella no pueda volver a ingresar al ‘Wells Fargo Center’, el estadio y casa del equipo que no está pasando por su mejor momento.