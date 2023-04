El hacha en la mano y el particular rostro de Jack Torrance, interpretado por el actor Jack Nicholson, fueron suficientes herramientas para que los espectadores quedaran aterrorizados en 1980 cuando ‘El resplandor‘ salió a los cines.

Y como no hay película de terror sin una víctima, la actriz Shelley Duvall, en la piel de la esposa de Jack, Wendy, se sumergió en el papel para que fuera tan creíble al punto de que le marcó su vida para siempre.

(Vea también: ¿Habrá película de ‘Iron woman’? Comentario de estrella de la saga ilusiona a fanáticos.)

De acuerdo con información recogida por Infobae, Duvall fue ‘torturada’ por el director con la intención de que todo el miedo, la desesperación y el dolor emocional se vieran reflejados en pantalla.

De igual forma, Vivian Kubrick, hija de Stanley Kubrick, luego lanzó el documental ‘Making of the shining’ y ahí se puede ver material extra del rodaje de la película y un par de entrevistas con los protagonistas.

Es gracias a eso que Vivian rescató tomas donde Duvall estaba tumbada en el piso envuelta en cobijas por ataques de ansiedad que vivió durante las grabaciones. Posteriormente, la actriz contó que su cabello se le caía a pedazos, y al ver una de las escenas más icónicas de la película junto a Nicholson, se mostró completamente alterada, agitada y con lágrimas en los ojos, indicó el portal de noticias.

“De mayo a octubre, tuve problemas de salud constantemente. La tensión a la que me sometió el papel fue tan grande, y la tensión por estar lejos de casa, arrancada de mi hogar. Acababa de terminar una relación, todo fue muy tumultuoso”, confesó la actriz en el documental.

Aunque Duvall estuvo satisfecha con su trabajo en la cinta, las primeras reacciones del resultado final no fueron las esperadas, lo que la hizo pensar que el desgaste mental y físico no habían valido la pena.

“Estaba tan cansada y harta de las numerosas tomas que casi me voy del set. Recuerdo concretamente la toma 99, el tipo se acercó con la claqueta, dijo la toma 99 y yo le dije a Jack: “¿Me estás tomando el pelo?”. No podía creer que ya fueran tantas tomas, pensé que sólo lo había hecho 10 u 11 veces. En ese momento, simplemente me desconecté”, recordó Duvall en una entrevista a Lee Gambin para el medio Fangoria.