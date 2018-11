Me preguntan: Por qué andas siempre semi-desnuda? Por qué subes siempre videos o fotos en ropa interior? Por qué muestras tanto?… Mi respuesta para todos los que me preguntan eso es: ES MI TRABAJO!!! A mi las marcas, las revistas y las empresas ME PAGAN POR MI IMAGEN. Eso es quizá lo que les vende a ellos y por eso me contratan…. Los chefs suben fotos de sus platos súper elaborados, los cantantes suben videos de sus canciones para que escuchen su voz, los fotógrafos suben fotos de sus imágenes, los que trabajan en oficinas suben sus fotos en el escritorio, las maquilladoras suben fotos de los maquillajes que hacen, los viajeros suben fotos de los lugares que visitan, los actores y las actrices suben cosas acerca de sus proyectos, las amas de casa suben fotos de sus hijos y de su familia. Yoooo subo fotos de mi trabajo, a mi me pagan por mostrar sus prendas, su maquillaje, sus proyectos, sus videos; con eso no le hago daño a nadie, en cambio si me hago mucho bien a mi y a mi familia. Soy una mujer independiente, me mantengo sola y eso me da orgullo. Con constancia y perseverancia hoy en día soy presentadora de TV. Tengo mi fundación @eliloaizafoundation donde invierto el poco tiempo que me queda ayudando a personas en condición de vulnerabilidad. Además soy madre, hija, hermana, prima, sobrina…. No entiendo aún la pregunta que me hacen pero aquí les dejo la respuesta. Si les gusta mi trabajo, bienvenidos a mi MUNDO 🌍🌍🌍🙏🏽Lo hago con mucho cariño para todos ustedes ❣️💋💋💋😍😍😍TRABAJANDO HOY PARA UNA MARCA HERMOSA @percheroni_official #fotógrafo @ferriveraruiz #makeup @itsmajomakeup #asistente @jorgescoli 😍😍😍🙏🏽📸📸📸📸

