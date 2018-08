Varoni compartió en esa misma red social, la fotografía que publicó Maluma (en donde aparece rodeado de muchas mujeres en ropa interior y encima de una cama), pero en esta, todas las chicas tienen la cara del actor.

El montaje viene acompañado de un mensaje que dice: “Lo logré, gracias, pero algo quedó raro. No sé… No entiendo… ¡Algo no quedó bien!… ¿En qué me equivoqué?”.

La imagen ya tiene más de 30 mil ‘Me gusta’ y cientos de comentarios de usuarios que no pueden parar de reírse y celebran la creatividad de Varoni.