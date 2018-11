Con la revelación de todas bandas nacionales e internacionales que harán parte de la primera década del Estéreo Picnic, estos son algunos de los memes que están haciendo de las suyas en Twitter.

Yo en el Estereo Picnic:UNA AVENTURA ES MAS BONITA SI NO MIRAMOOS EL TIEMPO EN EL RELOJ pic.twitter.com/aRYJAbOl9O

mfw #FEPX line up pic.twitter.com/lCnMStDiMb

— Times New Roman. (@Betfiler) November 20, 2018

Dizque esa apretadera por el Line Up del Estereo Picnic nos tiene así HAHAHHAHHAHAHHAHHAHAHHAHAHAH pic.twitter.com/jrtNSB17IS

No he salido del concierto de Roger y ya me dieron ganas de ir al estéreo picnic:c pic.twitter.com/yk1ATbYhXT

— Darko (@maxicopi) November 21, 2018