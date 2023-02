Esta semana, los fanáticos del dúo venezolano Chino y Nacho aumentaron las esperanzas de volverlos a ver juntos en tarima, luego de que se conociera una foto de ambos en la clínica El Cedral, donde Chyno Miranda está internado. Según lo que publicó el periodista Irrael Gómez, Nacho visitó a su amigo y colega en el centro de rehabilitación, pero no agregó más detalles.

Hace unas horas, la madre de Miranda, Alcira Pérez, se pronunció sobre la foto que se viralizó rápidamente en redes sociales. La mujer, una de las que más ha abogado por la salud del artista, se mostró molesta por “el comportamiento” de su hijo. En un video, envió un mensaje a los dos cantantes, a su público y a su nuera, Astrid Falcón.

Madre de Chyno Miranda preocupada por su hijo

Aunque no se sabía más detalles del reencuentro de Chyno y Nacho, Alcira Pérez habría revelado secretos de un supuesto show para el que se estarían preparando. Una de sus últimas presentaciones fue en el 2021, cuando Miranda aún luchaba contra las secuelas del Covid-19. “Hijo esto es para ti…yo estoy preocupada por tu salud, por lo que va a pasar contigo o por lo que pueda pasar. Yo conversé contigo en la clínica y comentamos sobre el show y te dije que no estabas preparado para un show como ese. Tu te molestaste conmigo y yo insistí en que no puedes hacerlo porque no estás preparado aún, no estás en condiciones para eso y te molestabas cada vez que lo decía”, reveló.

En su queja, también se mostró inconforme con la atención brindada por la clínica, pues asegura que no hay supervisión de profesionales con las visitas y salidas de su hijo. “Cuando sale con Astrid, consume marihuana medicinal, tengo entendido que cuando sale a hacer una diligencia siempre va con un custodio entonces no entiendo cómo es que lo hace, yo no estoy inventando que él está consumiendo, son pruebas que me están llegando”, aseguró. En sus fuertes declaraciones también envió un mensaje a Nacho pidiéndole que “no se prestara para esas cosas”.

“En cuanto al público en general, realmente no me importa si se molestan o no están de acuerdo con lo que yo digo, no me interesa, a mí me importa mi hijo, su salud, él es un ser humano, no es un producto”, finalizó.

