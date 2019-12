Según TMZ, medio especializado en entretenimiento, todo ocurrió el pasado domingo 8 de diciembre durante un descanso que se tomaron en el partido jugado entre Los Angeles Lakers y Minnesota Timberwolves.

Como se vio en unos videos compartidos en redes, las ‘Laker Girls’ (porristas) hacían la coreografía del tema ‘Juice’, interpretado por la cantante, y ella se sintió tan emocionada de que esto estuviera pasando que se levantó de su asiento e hizo ‘twerk’ hasta abajo.

Sin embargo, el baile no fue lo que más sorprendió a los asistentes, que pudieron apreciar lo sucedido gracias a las cámaras del lugar, sino el hecho de que la nominada llevaba un vestido muy particular: tenía la parte trasera descubierta, por lo tanto, se veían sus nalgas y la pequeña tanga que llevaba puesta.

La grabación fue registrada por varios seguidores del deporte, quienes aplaudieron la actitud de la cantante, que siguió disfrutando del encuentro sin ningún problema.

Esta es la grabación:

