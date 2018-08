El rapero confesó en Twitter que ha pensado en suicidarse, esto quizá porque el trastorno que padece se caracteriza por producir cambios radicales en el estado mental de la persona, que no le permite encontrar una concentración y aumentan su ansiedad, como aseguró Medline Plus.

Según lo escrito por West en la plataforma, estuvo viendo el documental de Alexander McQueen, un diseñador de moda inglés, y se sintió muy identificado con su historia.

“Sé lo que se siente el querer recuperar el control de tu vida incluso si eso significa quitártela”, escribió el artista.

I saw the Alexander McQueen documentary and I connected with his journey. I know how it feels to want to take your life back into your own hands even if it means taking your own life. — KANYE WEST (@kanyewest) July 27, 2018

Además, aseguró el por qué se sintió identificado con la historia:

“Para dejarlo claro y que no sea raro, yo he tenido ese mismo tipo de pensamientos y voy a contarles lo que he hecho para evitarlos”.

To make this clear and not weird

I’ve had these kinds of thoughts and I’m going to tell you things I’ve done to stay in a content place. — KANYE WEST (@kanyewest) July 27, 2018

Y agregó un consejo con respecto a los momentos de desesperación:

“Evita que haya gente a tu alrededor que te haga desear suicidarte”.