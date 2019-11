La confesión la hizo ‘Juanpis’ cuando entrevistaba a Dos Santos y ella reconoció que hablaba mucho, algo que, de hecho, él aprecia bastante con sus invitados, pues no todos le han tocado así.

“Gracias a Dios, porque ha estado gente acá que… “Sí”. Y no le ayudan a uno en la entrevista pa’ ni mierda, porque no la puede sacar uno tampoco… porque todas monosílabas ahí. Es horrible”, le contó ‘Juanpis’ a Flavia, mientras repetía que no iba a decir de quién hablaba.

Luego de que Flavia lo animara a revelar el nombre de la actriz a la que se refería, el ‘gomelo’ terminó diciéndolo sin mayor problema. “No voy a decir quién, pero esta vieja se dio garra. No voy a decir quién… estaba en una novela. Mabel Moreno no habla un culo”, finalizó mirando la pantalla de su computador y soltando una pequeña risa, como se puede ver en el siguiente video, a partir del minuto 22:19.