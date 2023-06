El antioqueño es reconocido entre los internautas principalmente por crear contenido digital basado en ocurrencias, chistes y comentarios de situaciones del día a día que le pueden pasar a cualquiera.

Sin embargo, recientemente hace parte de los nuevos artistas en la música urbana y ha logrado avanzar rápidamente en la industria con diversas canciones que son muy sonadas en las redes sociales.

Por esto, hay varias personas interesadas en diferentes aspectos de su vida, incluso, mucho más desde que salió con la actriz Lina Tejeiro. Fue así como un seguidor le hizo una inesperada pregunta a Duque en medio de la dinámica de Instagram para responder las dudas de los fanáticos y se trató de cómo ganar dinero con una particularidad.

“¿Cómo hago para ganar dinero si soy menor de edad?”, escribió el usuario en la casilla de interrogantes.

Ante el cuestionamiento el interprete respondió con una foto en la que se mostró serio y le dijo de manera jocosa que él tenía la misma duda.

“Yo tengo la misma pregunta y soy mayor de edad”, contestó.

Las reacciones de las personas no tardaron y no dudaron en aplaudir con risas la curiosa respuesta del cantante, además, varios indicaron que hay profesionales que actualmente no ganan un buen suelto, pese a tener el título.