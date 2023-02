El reconocido chef, que actualmente está en grabaciones de la nueva temporada de ‘Masterchef celebrity’, les contó a sus seguidores en TikTok una anécdota que lo marcó en su carrera como cocinero.

Según su versión, una vez tuvo un malentendido con un jefe por un error que cometió en la cocina y terminó siendo agredido físicamente por este.

“El trabajo en un restaurante de alta cocina en Europa, y sobre todo por allá en los años 90, era muy violento, era muy duro, eso era vivir en ‘Hell’s Kitchen’ de Gordon Ramsay (chef británico). Una vez mi jefe, hice algo mal, me acuerdo, me metió al cuarto frío, apagó la luz y me pegó”, dijo inicialmente el chef.

Aunque no dio muchos detalles de qué fue lo que hizo mal o qué fue lo que le molestó a su jefe, el bogotano mencionó que se quejó con el chef principal del restaurante y le advirtió que, en caso de que se volviera a repetir la situación, iba a responder de la misma manera.

“Yo salí todo nervioso y fui y le dije al chef: ‘Mire lo que me pasó, mi jefe me pegó. Si él me vuelve a pegar, la próxima vez yo lo voy a tener que devolver’. El chef me dijo: ‘Pues si usted lo devuelve, yo lo echo’”.

Esa no fue la única experiencia que contó Jorge Rausch respecto a los inicios de su carrera, ya que en otro video mencionó los gastos económicos que tenía diariamente en Europa solo para ir a su lugar de trabajo.

“Me ganaba 400 libras al mes. Me tocaba a las cinco de la mañana agarrar un taxi, que costaba cinco libras [unos 29.000 pesos colombianos al cambio de hoy], y a las 12 de la noche me tocaba otro taxi, que costaba siete libras [unos 40.000 pesos]. Eran 12 libras diarias. Imagínese eso al mes”, indicó el famoso chef.