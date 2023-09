Iván Lalinde ha sido presentador de diferentes formatos durante más de dos décadas. En la actualidad, hace parte de ‘Día a día’ junto a Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz, quien respondió a las críticas por sus viajes, Juan Diego Vanegas y Jhovanoty. Sin embargo, en los últimos días el presentador no ha estado en el magacín y los televidentes han preguntado mucho qué pasó con él.

Por eso, el mismo Iván, quien estrenó hace poco un negocio fuera del programa, quiso resolver esa inquietud en una historia de Instagram. “Muchos preguntan eso, que por qué no estoy en Día a día, que por qué tan perdido”, comenzó diciendo y segundos después reveló la razón que lo llevó a estar ausente en la producción.

“No, pues les cuento que esta semana me cogió una bronquitis, y también parece que me dio el bicho ese, el covid-19, entonces me quedé en casita, cuidándome”.

El presentador también les contó a sus seguidores cómo fueron estos días en casa, mientras se recuperaba.

“No me gusta salir ahí enfermo, ni decir que estoy enfermo, pero ya que preguntan tanto… me quedé en casa, por eso he estado como alejado del celular. Me he dedicado a leer mucho, a ver películas, a ver cositas chéveres, desconectarme un poco y cambiar la rutina. Esta semana fue como de frenón en seco, que también se necesita”.

Cuándo volverá Iván Lalinde a ‘Día a día’

El presentador cerró su mensaje asegurando que ya se siente mucho mejor y también les dijo a los televidentes cuando volverá al programa de las mañanas.

“Ya estoy bien, estoy mucho mejor, gracias a Dios. Gracias a todos por preguntar. Pero la semana entrante, con toda seguridad, estaré ahí en Día a día”.

Luego de su revelación, los comentarios no se han hecho esperar. Varios de sus fanáticos han llenado sus redes con mensajes deseándole una completa recuperación, mientras que otros han afirmado que ya están contando las horas para volver a verlo en el magacín.