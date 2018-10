Aunque el famoso no reveló qué está padeciendo su hijo, señaló en su cuenta de Facebook que, desde este martes, comenzaron una “lucha” por “su recuperación y sanación”.

“No importan las dificultades y mucho menos caben los ‘por qué’… Si es una prueba… es la más dura que cualquier persona pueda tener; solo Dios lo sabe y seguramente en su infinita sabiduría pronto nos dejará ver esa respuesta. Estoy seguro que, desde ahora, este va a ser un camino largo y lleno de cosas desconocidas, pero que lograremos atravesarlo juntos”, manifestó.

En su post, Calero además señaló que este podría ser uno de los escritos “más difíciles” de su vida, pero señaló que él, su esposa, su otra hija y toda su familia y cercanos están muy unidos y en oración por la salud su hijo, al que llama “pequeño guerrero”.

El artículo continúa abajo

“‘Carlitos’ todos los días me da lecciones. Como padre, me enseña que las grandes cosas de la vida son muy pequeñas en realidad y más aún llenadoras, un beso, una caricia, un te amo o simplemente una sonrisa de aquellas que te dejan paralizado de amor. No hay quejas, ni dolores, ni cansancio, hay compromisos que comenzamos a asumir entre los 4, rodeados de una familia y amigos extraordinarios, que desde que comenzó este calvario han estado muy pendientes de nosotros”, expresó.

Más adelante, el famoso se dirigió a su hijo y le dijo que él, su mamá y su hermanita tienen un “batallón de angelitos” luchando por su salud:

“Vamos mi valiente niño, te acompañamos en esto y sabes lo mucho que te amamos”.

El sentido mensaje está acompañado de varias fotos del presentador con su hijo o de ‘Carlitos’ con su hermana y su mamá.