Y el cambio en el rostro de la influenciadora provocó una lluvia de críticas por parte de los usuarios de las redes sociales.

“¿Qué te pasó en la cara?”, “ese cirujano parece tu peor enemigo” o “Halloween ya pasó”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Hace una semana, Calderón le había contado a sus seguidores los detalles de las operaciones a las que se sometió:

“Me hice un arreglo en la prótesis del mentón. Me hice los labios, pero así no van a quedar; van a quedar delgaditos, divinos. Me hice los pómulos y me hizo (el cirujano) la ‘lipo’ completa”.