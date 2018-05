Kardashian ingresó a los terrenos de la avenida Pennsylvania 1600 con un traje negro y tacones de aguja amarillos, según atestiguó un fotógrafo de AFP.

Trump publicó en Twitter una foto de la visita de Kim, con la que mantuvo “una gran reunión”, afirmó.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018