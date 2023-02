En un video publicado en TikTok, la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco habló sobre cómo es envejecer e hizo referencia a las críticas que ha recibido por tocar este tema. Ante la situación, Flavia Dos Santos expuso lo difícil que es enfrentar este proceso con las redes sociales.

En los últimos años las redes sociales se han convertido en un medio por el cual las personas comparten su vida diaria con los demás consumidores de las plataformas. Pese a esto, muchos usuarios aprovechan el contenido para criticar y juzgar a los otros, sin tener en cuenta los motivos que puedan estar detrás de cada material.

En un video publicado recientemente en redes sociales, Margarita Rosa de Francisco habló abiertamente de su envejecimiento que, según expresó, ha sido blanco de críticas en otras plataformas.

“El espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder, no quiero ponerme más botox, ni ponerme rellenos, ni nada de eso, quiero ver, estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento”, manifestó.