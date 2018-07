El comentario “¿Thats what you have to show to get likes?” (¿Esto es lo que necesitas mostrar para tener ‘likes’?)”, escrito por Bendjima en la imagen, no le cayó en gracia a los seguidores de la mayor de las Kardashian, pues inmediatamente se fueron a trolear todas las fotografías del perfil de él en donde aparecía en pantalonetas de baño.

Además, como lo dicta la Advertencia miranda: “Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra”, y así lo aplicaron los seguidores de la empresaria, pues usaron las mismas palabras que él usó en la fotografía de su novia para comentar cada una de las imágenes de su cuenta.

Ride with U 🌊 A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Jul 3, 2018 at 10:01am PDT

Aunque minutos después de que él comentara el mensaje fue eliminado de la red social, algunos alcanzaron a tomarle captura y, tras la polémica, fuentes cercanas a Kourtney aseguraron a E! Online que su actitud estaba generando problemas en su relación:

“Younes se pone celoso y puede ser muy posesivo con Kourtney. Cuando ella publica fotos medio desnuda, él se molesta mucho. La quiere solo para él y no la quiere compartir con el mundo”, aseveró la fuente.

Estas son algunas de las imágenes que le han llenado de críticas:

i'm on my way A post shared by Younes Bendjima (@younesbendjima) on Aug 1, 2017 at 12:34pm PDT

mauvais garçon A post shared by Younes Bendjima (@younesbendjima) on May 10, 2018 at 10:36am PDT

Don't come to LA cuz A post shared by Younes Bendjima (@younesbendjima) on Jul 24, 2016 at 11:41am PDT

Estos son algunos de los comentarios de los seguidores de la empresaria: