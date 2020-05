View this post on Instagram

Instagram solo tiene instantes (y unos bastante pequeños, un segundo dura hacer shot por ejemplo). Podremos estar felices o tranquilos en la mayoría de las fotos. Pero todos absolutamente todos, nos hemos angustiado, hemos sentido incertidumbre en alguno o en muchos momentos. Pero aquí nos acompañamos todos. Yo les comparto algunas cosas que pasan en mis días de cuarentena, lo hago con tanto cariño. Solo espero que a nadie haga daño, todo ha sido con la mejor intención! Gracias por la compañía, por los mensajes, por ser tan amorosos! Abrazos con mucho cariño. 💖 #PermisoParaPausar #YoMeQuedoEnCasa