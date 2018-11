Según Díaz, el comité de belleza la dejó sola y no le dio un apoyo económico para competir.

“El comité me elige y ellos me dicen que tengo que pagar el vestido de coronación y el artesanal, pero que ellos me dejan sola para que yo haga mi ejercicio y mi proceso como yo crea necesario”, afirmó Díaz al programa del Canal Caracol.

Aseguró que tuvo que sacar plata de su bolsillo y pedirle a su familia para sobrevivir en este proceso.

“En ese momento es cuando yo me pregunto: ¿Si no me van a acompañar o me van a ofrecer un apoyo integral, entonces por qué mandan a una reina?”, indicó la exseñorita al mismo medio.

Por último, Díaz aseguró que se necesita plata para ser reina, pero para eso debe existe el acompañamiento de un departamento.

“Yo pensaría que ser reina si vale la pena, si tienes el apoyo y estás acompañada de un equipo de trabajo, pero si estás sola no vale la pena luchar”, indicó Díaz al programa.