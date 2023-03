Más allá de sus salidas en falso y frecuentes polémicas, que cada tanto la hacen protagonistas en redes sociales, ‘Epa Colombia’ también ha mostrado que tiene buen corazón y le gusta ayudar a las personas que quieren salir adelante o pasan dificultades.

En esta oportunidad, después de haber hecho varias capacitaciones en cárceles y centros de reclusión para mujeres, la joven bogotana compartió la historia de una de esas personas que conoció en este proceso y también reveló el regalo que le dará. Según la propia Daneidy Barrera Rojas (nombre real de ‘Epa’) quiere armarle una peluquería y le va a regalar todo nuevo a la mujer que pagó su condena y está en libertad.

‘Epa Colombia’ y el regalazo que le dará a una mujer que conoció en la cárcel

El jueves 16 de marzo de 2023, por medio de una de sus cuentas de Instagram, la ‘influenciadora’ adelantó la historia y contexto de la situación que vivió en la cárcel ‘El Buen Pastor’: “Yo voy mucho a la cárcel, para capacitar a las niñas y he capacitado en ‘El Buen Pastor’ a 380 niñas. Una de ellas salió… Duró más de 7 o 10 años en la cárcel. Ella me llamó y le dije: – ¿Trabajar conmigo? -. Y me dijo: – No quiero dejar a mi hijo solo, porque llevaba 5 años sin verlo -. Yo le voy a regalar una peluquería”.

En seguida, en las historias de ‘Epa Colombia’ apareció imagen en la que se ve el mensaje que esta mujer le envió a la empresaria de queratinas y a su novia, Karol Samantha:

“Escribe Sulma Martín, la que estaba en la peluquería del Buen Pastor, para la gloria de Dios, estoy libre y ya estoy con mi hijo… Quiero trabajar independiente, con las queratinas, para poder compartir con mi hijo y crear vínculos sanos con él. Daneidy me dijo que ella me iba a brindar una ayuda para arrancar por la labor que hacía en la cárcel con la oración (cosa que me dejó sorprendida porque al otro día me notificaron mi libertad) Dios la utilizó para anunciarme mi salida… Quisiera poder hablar con Daneidy, ustedes me dirán cuándo pueden o qué hay que hacer”.

Horas después, la misma ‘Epa Colombia’ compartió el video de una llamada que le hizo a Sulma y la hizo llorar cuando le dijo que iba a equipar una peluquería para ella: “Te felicito porque saliste de la cárcel, Dios te ama mucho… ¿Y si le monto una peluquería?”, ante esta sorpresiva propuesta hubo momentos de silencio y después llegó el momento emotivo para la mujer: “¿En serio? ¿Me está hablando de verdad?… Claro, de una”.

La conversación siguió y después de que ‘Epa’ dijo que era necesario que buscara un local para poder hacer las compras de los elementos y enviarlos, la mujer empezó a llorar y en medio de su llanto solo pudo dar palabras de agradecimiento: “No, muchas gracias… Muchas gracias”.

Ante el momento emotivo y conmovedor, ‘Epa Colombia’ se dirigió a Sulma Martínez para explicarle por qué tomaba la iniciativa de ayudarle y reconocer lo que había identificado mientras daba capacitaciones de aplicación de queratinas mientras estaba en la cárcel:

“Mi Dios es muy grande, vi que eres muy creyente en Dios y yo soy el doble. Va de parte de mí y de mis seguidores. Dime qué necesitas, cuántos puestos, cuántas sillas, el lava-cabezas. Te armamos una peluquería bien bonita y le ponemos un avisito, que haces mis queratinas, y yo te recomiendo”.

Más allá de críticas y cuestionamientos, la joven bogotana siempre ha mostrado buenas acciones y ayudas para los que necesitan un empujón, algo que siempre es necesario y para destacar.