Caracol Radio despidió a Óscar Rentería, luego de que el periodista caleño entregara una reprochable opinión sobre el presunto abuso que cometió el futbolista marroquí Achraf Hakimi, del PSG, quien ya fue imputado por las autoridades francesas.

Una joven de 24 años acusa al jugador de abusarla, luego de que ella visitara el apartamento del deportista. Sobre ese caso se habló en el programa ‘El pulso del fútbol’ del pasado 5 de marzo, y Rentería tomó una postura que lo convirtió en objeto de todo tipo de críticas en las redes sociales.

Echaron a Óscar Rentería de Caracol Radio

El comentarista opinó que “una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista”. Además, el comunicador aseguró que no le cree a la mujer que acusa a Hakimi de haberla abusado.

Las palabras de Rentería se viralizaron en las redes sociales y fueron ampliamente rechazadas. Tal fue el impacto que tuvieron que, al día siguiente, César Augusto Londoño leyó la opinión de una oyente a la que le pareció que el vallecaucano se había equivocado por lo que dijo.

Lejos de arrepentirse, Rentería se mantuvo en su posición y comentó: “Sigo pensando que si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Y para qué viene a reclamar después (…) La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”. Acá puede escuchar esas declaraciones del comentarista:

Caracol Radio no fue ajeno a esa situación y despidió al periodista. Así lo confirmó esta mañana, en La FM, la periodista Darcy Quinn, quien trabajó por muchos años en la otra emisora. De igual manera, fuentes le confirmaron a Pulzo que la salida de Rentería es un hecho.

Todo parece indicar que Juan Felipe Cadavid será quien tome el lugar de Rentería en ‘El pulso del fútbol’, uno de los programas más icónicos de Caracol Radio. Así las cosas, el paso del periodista caleño por ese espacio fue de poco más de cuatro años, teniendo en cuenta que allí llegó en 2019, producto del retiro de Iván Mejía.