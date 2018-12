La escena, que se puede ver reproducida en la cuenta de YouTube Fun You!, muestra el momento en que Doctor Strange, resignado con haber entregado la gema que guardaba al villano de la historia, menciona la frase “We’re in the endgame now” (Estamos en el final del juego ahora).

Con el estreno del primer tráiler, que no solo muestra que Tony Stark a punto de morir sino que da fecha de estreno de la película, también se confirmó que la cuarta entrega de la saga se llamará ‘Avengers: Endgame’.

A continuación, el afiche oficial de la cinta, que se dio a conocer al mismo tiempo que el adelanto: