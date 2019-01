El estreno de ‘Avengers: Endgame’ está previsto para el 26 de abril, sin embargo, todo parece indicar que para la fecha Alexander ya habrá perdido su batalla contra la anemia de Fanconi, una enfermedad que produce cáncer en el 20 % de los casos, pero que en la mayoría afecta la médula ósea.

Por esta razón, y sabiendo que no le queda mucho tiempo, Alexander pidió ver la cinta antes de que llegue a las salas de cine y, con ayuda de varios usuarios de redes sociales, su mensaje llegó a los que tienen el poder de hacer su sueño realidad.

De acuerdo con un trino que le envió Alexander a Jeremy Conrad, un influenciador que cubre el mundo cinematográfico de Marvel, sus súplicas fueron escuchadas: “Disney me contactó y estamos discutiendo opciones. Gracias a todos. Esto es todo lo que podría haber esperado”, escribió, antes de recordar que cualquiera puede donar para las investigaciones de la anemia de Fanconi.

