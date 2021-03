El equipo Beta, que ha arrasado con muchas de las pruebas del ‘Desafío’, se quedó sin comida después de que prácticamente se retiró de la competencia por el incidente de Sonia.

La participante, que ha llorado por la salida de su gemela, tuvo que ser atendida de inmediato. El cuerpo de socorro la inmovilizó y se la llevó del ‘box’.

Las imágenes impactaron a sus compañeros, que dejaron de competir, preocupados por la salud de la ‘desafiante’.

No obstante, ella se incorporó a los pocos minutos y les contó a sus compañeros lo que ocurrió en la pista del programa de Caracol Televisión.

Comprometida con su equipo, lo primero que hizo fue disculparse por hacerlos perder. Obviamente, ellos le restaron importancia.

Luego, ella relató cómo vivió el incidente: “Como me cayó el palo en las piernas, no las sentía. Me asusté muchísimo”.