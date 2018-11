La molestia de los fanáticos llegó, incluso, a convertirse en ofensas sobre el aspecto físico de las dos mujeres que criticaron a Fadul.

“Que hp narizota tan grande gvon […] Todo mundo te critica opérate esa nariz jajajajaja”, le expresó una de las mujeres a la artista, mientras la otra le dijo: “Qué nariz tan grotesca”.

“Grotesca vos que no te das cuenta que eres un cero a la izquierda”, “¿para su cerebro habrá operación?”, “¿acaso tú eres perfecta? Como utilizas filtros en todas tus fotos es obvio que te has de creer que eres linda, pero no lo eres”, y “superficial, bruta y fea, eres el paquete perfecto”, fueron algunos de los ataques de los fans de Fadul a las dos mujeres.

La actriz no entró tanto en la polémica, aunque sí le alcanzó a responder a una de las chicas que se refirió a su nariz. “¿Ya te viste la tuya?”, le preguntó la celebridad.

Aquí compartimos la foto que generó esta controversia, y en la que también se leen comentarios sobre el error de ortografía que cometió Fadul en la publicación ya que escribió: “Siempre habrá algo que contar”, pero inicialmente el habrá lo puso sin ‘H’.

Luego de la toma, además, aparecen los pantallazos de las críticas de las dos mujeres a la actriz y de algunos de los más de 300 mensajes de defensa a la famosa que realizaron otros seguidores, que se fueron en contra de las dos usuarias. Hubo insultos de lado y lado, y poco o nada de respeto y tolerancia.