La noticia fue confirmada por TMZ, medio que aseguró que la pareja de actores fueron vistos en su camioneta, esto, justo después de que aterrizaran en el aeropuerto Van Nuys, California.

Como captaron los fotógrafos que estaban en la zona, los esposos sonrieron de oreja a oreja durante su paso, pues seguramente se sentían muy tranquilos luego de haber salido bien librados de este virus que ha cobrado miles de vidas alrededor del mundo.

Cabe mencionar que luego de que los artistas se enteraron de su contagio estuvieron hospitalizados durante algunos días y, luego que fueron dados de alta, siguieron con los cuidados en la casa de alquiler.

El informativo también aclaró que se supone que Tom y Rita estarán refugiados en su mansión, puesto que Estados Unidos tiene ahora uno de los focos de contagio más grandes del mundo.

Aquí, la foto de su llegada:

Tom Hanks, Rita Wilson All Smiles in L.A. After Bout with Coronavirus https://t.co/C1SU7ibSBr

— TMZ (@TMZ) March 27, 2020