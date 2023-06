La agrupación de metal industrial, está pasando por uno de los momentos más polémicos y difíciles desde su debut, esto debido a que el cantante de la agrupación, Till Linderman, haya sido acusado por agresión sexual y conductas indebidas, suceso que le trajo muchas repercusiones a la banda alemana.

(Vea también: “Esas canciones no enamoran”: desempolvan video de Jorge Oñate criticando a la ‘nueva ola’)

Cristoph Schneider, baterista de la banda, ha decidido hablar al respecto de la situación que están viendo y mediante un comunicado que comparte mediante su cuenta de Instagram, el integrante niega haber visto algo raro en las fiestas privadas de la banda.

Es un sube y baja de emociones para nuestra banda y nuestro equipo. No creo que haya ocurrido nada ilegal. No, no creo que algo prohibido sucedido y yo nunca vi nada parecido y nunca oí nada parecido de cualquiera de nuestros cientos de miembros del equipo de trabajo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Christoph Schneider (@christophschneider_official)

Till se ha distanciado de la banda

El amplio comunicado redactado en alemán, también expresa que no debemos empezar a confundir las fiestas de Rammstein con las de Till, pues no son las mismas y menciona que si hay cosas que Till hacía y que no necesariamente le parecían a la banda, pero que al final eran sus cosas, sus proyectos y poco tenían que ver con Rammstein.

Till se ha distanciado de nosotros en los últimos años y ha creado su propia burbuja. Con su propia gente, sus propias fiestas, sus propios proyectos. Eso me entristece, definitivamente.

Cristoph comenta que entiende a quien se haya sentido incómodo con la situación y lamenta que haya sido así, pero deja claro que en las fiestas de la banda siempre hay seguridad, en cualquier momento los invitados e invitadas se pueden retirar y que todo está cerrado hasta que se abre enfrente de todos, refiriéndose a las botellas de alcohol y a los bocadillos.

Lee También

Todos los invitados que se encuentren en la zona de bastidores son libres de marcharse. Todas las botellas están precintadas y se abren delante de los invitados o ellos mismos las abren. En todo momento hay agua y bocadillos, así como seguridad y atención médica, siempre disponibles.

Finalizando el comunicado, a modo de opinión personal y conclusión de Cristoph, espera que todo se pueda arreglar y menciona que los seis miembros, incluyendo a Till, se mantendrán unidos como banda y como amigos.