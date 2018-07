Allí, a la actriz le presentaron un entrenador de actuación que supuestamente le iba a enseñar a neutralizar su acento. Carolina aseguró en La Red que este ‘coach’ “hacía una cantidad de estrategias para llamar su atención y pasar más tiempo con ella. “Yo me imaginé que era porque él era mi ‘coach’ personalizado”, aseguró la famosa.

Carolina agregó que el intento de violación ocurrió el día que este hombre la citó en su agencia para tomarle unas fotos:

La actriz recordó que ese entrenador la venía “manipulando psicológicamente” desde hacía un mes diciéndole que “no era una actriz”, que no era buena y que “no servía para nada”. Todo esto era para hacerle creer que él era lo mejor que le había pasado.

Según ella, esto fue lo que sucedió después de que el entrenador tratara de abusar de ella:

“Yo agarro mis cosas, grito, llamo a la policía y este tipo sale corriendo. A los dos días me llama, o mejor, me manda razón de que yo no puedo decir absolutamente nada, que no puedo denunciar porque si no me deporta como extranjera problemática”.