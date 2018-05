A la cita asistieron Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Germán Vargas Lleras canceló su asistencia unos minutos antes, e Iván Duque se negó desde el principio, según explicó el moderador y organizador, Daniel Samper Ospina.

Entre tanto, los ‘youtubers’ estuvieron representados por Sofía Castro, Javier Ramírez, Ami Rodríguez, Kika Nieto y Sebastián Silva.

!Millones de gracias a los que siguieron #YoutubersVsCandidatos! Por primera vez los Youtubers, líderes de opinión de los millennials, promueven el voto y permiten que su audiencia oiga a los candidatos… Gracias a los candidatos asistentes y a mis colegas Youtubers. — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) 23 de mayo de 2018

La idea era conversar sobre “temas que les atañen como jóvenes”. Sin embargo, los ‘youtubers’ demostraron no estar enterados de varios aspectos de primerísimo orden en la actualidad nacional.

Pese a que se dio al final del encuentro, el tema que más impactó a quienes siguieron la transmisión fue el hecho de que desconocieran por completo la crisis de Hidroituango. Petro lo mencionó en una de sus intervenciones y ninguno de los ‘youtubers’ asistentes supo a qué se refería, pese a que ha sido el tema más importante en el país, al menos, durante las últimas dos semanas y ha copado por completo, junto con las elecciones, la agenda informativa en medios y redes, que es el ambiente natural de ellos.

Pero Hidroituango no es solo un tema del que se está hablando. La situación ha sido analizada por expertos que llegaron a advertir que si no se controlaba la emergencia a tiempo podría ser la catástrofe de infraestructura más grande en el mundo después de Chernobil y provocar una tragedia peor que la de Armero, en la que murieron más de 25.000 personas. Es decir, una avalancha tan poderosa que el río Cauca podría arrasar con varios municipios y corregimientos en la zona de influencia de la hidroeléctrica.

Pero, además, en momentos diferentes de la conversación, evidenciaron que no conocían el contexto de otro de los temas más graves que ha afectado al país, y ha sido eje central de la campaña presidencial: la corrupción. Pese a que uno de ellos les preguntó a los candidatos qué harían para que no se robaran la plata, no comprendieron los comentarios alusivos al tema que hicieron los aspirantes presidenciales ni Samper.

Esto se pudo ver especialmente en tres momentos:

El primero fue como respuesta a la pregunta de corrupción en la que De la Calle y Fajardo hicieron referencia a los ‘Musas’ y ‘Ñoños’ que hay en la política colombiana, y el segundo cuando salió en la conversación el nombre de Otto Bula y el escándalo de Odebrecht. Los candidatos les preguntaron si sabían quiénes eran y los ‘youtubers’ respondieron que no. Tampoco supieron a qué se refirió Petro cuando habló de “extractivismo”.

Por último, el tercer momento fue cuando los ‘youtubers’ les preguntaron a los candidatos si tenían mascotas y que dijeran sus nombres. Fajardo contestó que uno de sus perros se llama Sammy.

Samper interrumpió y le preguntó: “¿Y Sammy es alguna alusión a algún exmandatario bogotano? La mordida de Sammy es igual de grande a la del otro Sammy?”. Pero solo dos de los jóvenes sonrieron, mientras los otros parecieron no entender a quién se refería el chiste.

Muchos seguidores de la transmisión en YouTube criticaron ese desconocimiento o despiste. Entre estos se resaltan: “Esos millennials dan pena ajena. Con todo respeto, a mí no me representan”, “No son líderes de opinión. No tienen bases para representar a los jóvenes del país”, “Estamos mal de líderes jóvenes”, ​“Esperaba más de los millennials”, ​“Qué mal que ellos sean los que representan a tantos jóvenes” “Definitivamente ellos no son mis líderes”, “Esos no representan la audiencia millennial. Dan pena esos cabeza huecas”, “Esos chinos no nos representan. Daniel, qué falta de respeto esos invitados”, y “Yo soy millennial y no sigo a ninguno de ellos”.

Decenas de personas en Twitter también reaccionaron categóricamente:

¿Qué es HidroItuango? Se preguntan los youtubers en el encuentro de #YoutubersVsCandidatos… La noticia que tiene encendidas las alarmas en Antioquia y en vilo a todo un país por una posible tragedia y ellos no se han dado por enterados 😐 pic.twitter.com/DYNBHLWdWK — DIEGO RUBIANO (@DiegoRubianoD) 23 de mayo de 2018

Yo me prometí no criticar a los youtubers esta noche pero no saber sobre Otto Bula e Hidroituango me parece inaceptable. Sabían el espacio en el que iban a participar, era su obligación informarse sobre los temas relevantes del país. #YoutubersVsCandidatos — Valentina Ibarra (@valeibarrax) 23 de mayo de 2018

Enserio, preguntando que es Hidroituango? Que vergüenza de jóvenes que no saben nada del país donde viven. Como joven que soy me da vergüenza que se atrevan tan siquiera a insinuar que ellos representan la juventud. #YoutubersVsCandidatos — Andres Felipe Arcos (@AndresFelipe) 23 de mayo de 2018

Conclusión #YoutubersVsCandidatos : Los youtubers colombianos sólo saben editar vídeos y tips de maquillaje. Vi 5 jóvenes, que no me representan ni como millenial, preguntando que qué es HidroItuango (ni siquiera qué pasó, QUÉ ES), al frente de 3 señores con el país en la cabeza. — sebastián petroliev (@enquiebra) 23 de mayo de 2018

#YoutubersVsCandidatos

¿Qué es Hidroituango?

¿A qué sector de la población juvenil representan estos youtubers? pic.twitter.com/dJkY09gScy — A C Gutiérrez-Piñeres (@gutierrezpac) 23 de mayo de 2018

¿Qué es extractivismo?, ¿qué es Hidroituango?, ¿quién es Otto Bula?

En serio, ¿no ven noticias ni por descache?

#YoutubersVsCandidatos — Anxieties (@Marandaja_) 23 de mayo de 2018

#YoutubersVsCandidatos Si un colombiano, después de todo lo que se ha hablado de la emergencia de Hidroituango, pegunta hoy qué es Hidroituango, imagínense con qué criterio va a ir a votar; ¿según lo que digan los memes en las redes? — Juan Gonzalo Uribe V. (@JuangoUribe) 23 de mayo de 2018

#YoutubersVsCandidatos -Youtuber: La gente piensa que nosotros sólo nos paramos frente a una cámara, y pues ¡no!, tenemos que estar atentos de las tendencias, la actulidad y demás… Minutos después:

¿Cómo así? ¿Qué es hidroituango? — Esteban (@Merpasmo) 23 de mayo de 2018

“Gracias a estos líderes de opinión”… así llama Samper Ospina a cuatro ridículos que ni saben qué coño es Hidroituango. 😒😒😒 #YoutubersVsCandidatos — Aɴɴᴀ Mᴏʟʟʏ (@eine__Frau) 23 de mayo de 2018

Lo siento mis amigos YouTubers, pero preguntar ¿Qué es HidroItuango? cuando los candidatos ponen de ejemplo el tema y no saber de esta lamentable situación es estar desconectados de la realidad del país. Pilas! Ustedes tienen una gran responsabilidad! #YoutubersVsCandidatos — Julián Rodríguez Sastoque (@eljulisastoque) 23 de mayo de 2018

Me perdonarán los youtubers, pero me parece EL COLMO que a estas alturas no tengan idea que es Hidroituango, osea piden que entiendan lo que ellos hacen, pero no se enteran de lo que sucede en el pais? Coherencia por favor #YoutubersVsCandidatos — Cynthia Galvis (@CynthiaGalvis) 23 de mayo de 2018

Ahora sí me dio algo; me disculpan, pero dejaré de ver el #YoutubersVsCandidatos después que los muchachos le preguntaran a Petro “¿qué es Hidroituango?”, el espacio como pedagogía para llevar la política a los jóvenes es importante, pero tampoco como para no saber qué es eso. — Alejo Vergel (@YoAlejoV) 23 de mayo de 2018

Estaba viendo el en vivo de #YouTubersVsCandidatos y estaba un poco aburrido, pero cuando esos chinos maricas preguntaron “¿Qué es hidroituango?” Si es que me sacaron la piedra, que falta de respeto con el país. — Luis Gaitán De Armas (@LuisGaitan01) 23 de mayo de 2018

#YoutubersVsCandidatos Me pareció una falta de respeto de los dichosos líderes de opinión juveniles que no sepan lo de Hidroituango. No hay excusa, es una situación grave que aqueja al país, y si esos son los dichosos líderes juveniles, no me quiero imaginar quienes los siguen. — Blues Man (@Thebluesman3322) 23 de mayo de 2018

Youtuber 1: Nos duele que a veces nos digan básicos

Youtuber 2: Qué es extractivismo? Qué es Hidroituango? Quién es Otto Bula? #YoutubersVsCandidatos — Santiago (@Tiago1878) 23 de mayo de 2018

“¿Qué es hidroituango?”

¿QUÉ ES HIDROITUANGO? ¡HÁGAME EL TRIPLEHIJUEPUTA FAVOR!

La vida le va a pasar por encima a estos pelados cuando se les acabe la fama de Youtube #YoutubersVsCandidatos — Cristian Triana (@Kantesiano) 23 de mayo de 2018

#YoutubersVsCandidatos 10.00 PM: “los youtubers no somos brutos!!” 10.01 PM: “que es hidroituango?” — Steven Marin (@StivenMarinF) 23 de mayo de 2018

Yo creo que los youtubers son más que necesarios en la sociedad de hoy. Rompen con la normalidad de los medios y entienden mejor a la gente. Pero, ¿tener a los tres mejores candidatos presidenciales y no saber qué es Hidroituango? Una lástima. #YoutubersVsCandidatos — JuliánTriana. (@juliantrianana) 23 de mayo de 2018

Sobre #YoutubersVsCandidatos: lamentable la falta de preparación de los youtubers para este encuentro. Y no se trata de ser expertos, hay conocimientos básicos que se deben tener claros a su edad, al menos por coyuntura. ¿No saber qué es Hidroituango, por ejemplo? El colmo. — William Moreno (@williammoher) 23 de mayo de 2018

– Kika Nieto: La gente no sabe lo que hace un youtuber. Puede sonar feo pero por ignorancia desconocen nuestra labor. + Niños, ¿saben que es Hidroituango? – Kika Nieto & cia: 🤐#YoutubersVsCandidatos — Arturo Martínez (@arfisica) 23 de mayo de 2018

Preguntan, sin sonrojarse, que qué es Hidroituango en #YoutubersVsCandidatos (1:58:25 en el video, si no creen). No vale la pena decir más. A veces siento que la batalla está perdida, compañeros. — Juan Diego Ortiz (@JdiegoOrtiz) 23 de mayo de 2018

Me siento avergonzado con el hecho de que algunos YouTubers no sepan qué es Hidroituango. Siento que es NUESTRA RESPONSABILIDAD como líderes de opinión o creadores de contenido, CONOCER la realidad del país y salir de la burbuja digital en la que viven. #YouTubersVsCandidatos — Alvaro J Tirado (@MisterTirado) 23 de mayo de 2018

Sin embargo, los jóvenes también preguntaron sobre otras temáticas como las mujeres en la política, la reforma pensional, políticas para protección de la población LGTBI, los ‘youtubers’ como ejemplo de trabajos emergentes, la educación y los animales.

Los primeros 50 minutos de la conversación solo preguntaron dos de ellos y en sus rostros se veía que parecían no entender muy bien las respuestas de los candidatos. Adicionalmente, mientras los aspirantes presidenciales atendían sus inquietudes e intentaron entregar explicaciones muy claras y básicas para hacerse entender, los ‘youtubers’ miraban sus celulares y no a quienes les estaban hablando.

Varios de ellos dijeron estar preocupados por el tema ambiental, pero cuando Petro se refirió al ‘fracking’, ninguno estaba prestándole atención porque, de nuevo, estaban concentrados en sus celulares.

En este punto cabe una salvedad, y es que como son jóvenes digitales, podrían estar prestando atención a sus seguidores, que son a quienes se deben y a quienes habían invitado a enviarles preguntas y preocupaciones para transmitírselas a los candidatos, pero ninguno de ellos hizo una pregunta que en ese momento le estuvieran enviando y la leyera en su celular. Esas acciones también fueron calificadas como irrespetuosas en los cientos de comentarios.

Jóvenes que siguen a los ‘youtubers’

Pese a que muchos dijeron no sentirse representados, en los comentarios también hubo quienes solo se interesaron en la presencia de los ‘youtubers’: “No entiendo lo que hablan”, “Yo vine solo por los ‘youtubers’, no me importan los gobernantes”, “Me aburre todo lo que dicen”, “Me estoy durmiendo. Que dejen de hablar esos cuchos y hablen los ‘youtubers’. Los amo”,“Qué hacen ahí mis ‘youtubers’, no entiendo de qué se trata esto”.

Además, muchos solo se referían a la imagen de estos jóvenes que dicen amar y a sus rostros; y estaban concentrados en leer y contestar otros apuntes similares, pero no prestaron atención a los candidatos.

El comentario que más se repitió fue: “Me aburro”. Y llama la atención porque al pensar qué contenidos pueden no aburrir a los jóvenes basta con ir a los videos que publican los ‘youtubers’.

Los canales de YouTube de los cinco participantes suman 18’569.701 seguidores, hasta este martes, una cifra que sigue subiendo y que es mayor a los 12 millones de jóvenes habilitados para votar en estas elecciones presidenciales.

En el encuentro, los ‘youtubers’ aseguraron que les duele que los traten “como idiotas”. Pero esos contenidos que publican, y que ven los millennials, tienen millones de visualizaciones en videos que son exclusivamente de retos populares entre ellos, temas habituales de la juventud, y otros títulos como:

– “Me tiré un pedo en público” y “Me gusta usar Brasier”, de Sebastián Silva.

– “Mi novia me maquilla” y “24 horas siendo mujer (despechada)”, de Javier Ramírez.

– “Mi novio se quería suicidar por mi” y “Me hice popis en frente de mis suegros”, de Kika Nieto.

– “Voy al supermercado en un carro de juguete” y “Comida real vs. comida de gomitas”, de Ami Rodríguez.

– “Todas las parejas de YouTube están terminando” y “Mis amigos… ¿invocando espíritus?”, de Sofía Castro.

Esta es la transmisión completa de la conversación: