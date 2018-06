Pilar Rubio se encargó de denunciar que estaban usando la imagen del futbolista sin su permiso, y además, incluyendo otras mentiras.

La imagen es una fotografía de James en la que supuestamente él dice estar a favor de Petro junto a una falsa cita, pues son palabras que él no ha dicho.

Fue la mamá del jugador la que advirtió en sus redes sociales la mentira, pues el jugador está concentrado en Italia con la Selección Colombia a falta de pocos días del inicio del Mundial de Rusia.

Esta no es la primera vez que se viralizan imágenes similares y en diversas ocasiones los jugadores del seleccionado nacional han pedido que no se les relacione con candidatos pues la mayoría de ellos no divulga sus preferencias electorales en público, y prefieren mantenerse alejados de cualquier corriente política.