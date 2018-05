El senador Carlos Fernando Galán fue uno los primeros en criticar las burlas por la discapacidad.

Están rodando por redes un video en el tratan de burlarse de las heridas que sufrió Vargas Lleras por enfrentar el narcotráfico y el terrorismo. Increíble a lo que han llegado sus enemigos. Rechacemos ese tipo de actitudes. — Carlos F. Galán (@carlosfgalan) May 21, 2018

Del trino de Galán podría deducirse que el video fue tomado o publicado por terceros, pero aparece en la misma cuenta oficial del candidato presidencial, que no lo ha bajado a pesar del matoneo.

Ya nos vemos en la Plaza de Bolívar @Clemevargas #YoVotoVargasLleras pic.twitter.com/6iVHhEihHR — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) May 20, 2018

A lo comentado por Galán se sumaron varios usuarios en las redes sociales, quienes rechazaron las burlas emitidas en diversas plataformas durante las últimas horas.

Los dedos que le faltan a la mano de Vargas Lleras son resultado de una bomba que las farc le mandaron en un libro a su oficina, burlarse de él porque no puede decir 5 con la mano es de gente basura y canalla. Las diferencias políticas no son excusa para ser tan despreciable. — Andres Felipe Arcos (@AndresFelipe) May 21, 2018

Lo del video de la mano de Vargas Lleras no es tan chistoso. Ya bajenle. — Pedagogo Re-Educativo (@Lucho_Matheus) May 21, 2018

Opino igual, se dieron garra…. Es más cuando Lleras nos dice "plagas" la vdd ni me indigno ni nda, de hecho me da lo mismo, es su carácter y ya se sabe que es tipo es así, pero burlarse de los "5 minutos" es bajo y ruin…! #respeto — Arquímedes Twitero (@WHERY5104) May 21, 2018

Por supuesto que rechazamos cualquier acto q denigre de la condición humana, me uno a su llamado de respeto. — Cesatu (@cesatu) May 21, 2018

Los mal intencionados no duermen, es algo a lo que estamos acostumbrados, lo que no tiene es que afectarnos y no permitir que afecten la gran campaña de Vargas. — Luis Mario Zapata Salas (@luismazapatasal) May 21, 2018

En un relato hecho a la revista Soho, Vargas Lleras narrró el episodio del atentado:

“(…) llegó ese nefasto 13 de diciembre. Ese día finalizaban las sesiones del Congreso y, al término de estas, hacia las 7:00 de la noche, subí a mi oficina para dejar listas algunas cosas. Sobre la mesa del escritorio encontré lo que parecían unos regalos de Navidad, dos de los cuales recuerdo vivamente: un libro grueso de Ana Mercedes Hoyos, que resultó ser mi tabla de salvación, y, debajo del mismo, una agenda cuyo remitente era mi mujer, Luz María Zapata. Tomé primero el libro y, por cosas de la vida, lo apoyé en las piernas, recostado sobre el abdomen. Luego cogí la agenda. Ya no me acuerdo de qué color era ni cómo venía empacada, sólo sé que me causó curiosidad el hecho de que Luz María me enviara un regalo a la oficina. Y cuál sería mi sorpresa cuando la abro y ¡pum!, explota entre mis manos”, dijo Vargas Lleras, que para entonces había tramitado la ley que restablecía la extradición y las que reglamentaban la extinción de dominio.