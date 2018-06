Pero Álvaro Uribe no solo le dijo mentiroso a Gómez (que ocupó el cargo de viceministro del Interior para la Participación e Igualdad de Derechos, al cual renunció en marzo pasado), sino que lo acusa de haber hecho parte de la “politiquería de Santos, aposentado en la burocracia”.

Y le recrimina que mientras eso era así, Iván Duque, él (el expresidente) y el Centro Democrático han estado “defendiendo la democracia de los chavistas sospechosos” que, según Uribe, representa Gómez.

Pese a que en un principio se supo que Gómez renunciaba para apoyar una candidatura presidencial, no se dijo cuál. En su anuncio de dejación del cargo, Gómez solo dijo que su generación “es la llamada a hacer realidad los sueños de todo un país”.

Desde su cargo, Gómez impulsó la iniciativa #CausasCiudadanas, que gestionó el desarrollo de ideas de ciudadanos, usando para ello las redes sociales. Hoy, fuera del cargo, tomó la vocería del apoyo en segunda vuelta por Gustavo Petro, como se ve en este video.

“Es preocupante y lamentable que un expresidente de la República caiga en la estigmatización de los ciudadanos. ¿Si gana Duque seguirá la persecución de los que pensamos distinto?”, escribió Gómez en Twitter al hacer público el mensaje que le mandó Uribe.

Es preocupante y lamentable que un expresidente de la República caiga en la estigmatización de los ciudadanos. ¿Si gana Duque seguirá la persecución de los que pensamos distinto? Lo invito @AlvaroUribeVel a que no me bloquee ni me envíe mensajes intimidantes ¡Debatamos con ideas! pic.twitter.com/4MScuqsBIw

