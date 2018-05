De hecho, Darío Arizmendi, director del ‘6 AM Hoy por Hoy’, de Caracol Radio, se aventuró a decir que para las próximas elecciones presidenciales, dentro de cuatro años, ya hay dos candidatos seguros: Fajardo y Gustavo Petro, si pierde en segunda vuelta con Iván Duque.

Sin embargo, Fajardo, en entrevista con esa misma emisora, afirmó tajantemente en la mañana de este lunes, que no será más candidato. Recordó que en una entrevista la semana pasada le había dicho a Arizmendi que esta sería su última campaña como candidato y que, de llegar a la presidencia en estas elecciones, el 7 de agosto de 2022 ya no seguiría en política.

“Eso fue lo que yo les dije y esa palabra vale, y yo tengo que aterrizar”, dijo este lunes por la mañana Fajardo, después de haber obtenido a víspera 4’588.499 votos, es decir, el 23,73 % del escrutinio, disputándole por momentos a Gustavo Petro el paso a segunda Vuelta.

“Físicamente aterrizar. Yo no he vivido de la política. Yo toda la vida he trabajado, pero yo no he sido un político que vive de la política”, dijo Fajardo, y recordó: “Yo terminé de ser Gobernador de Antioquia y fui profesor distinguido en el Instituto Tecnológico de Monterrey [México] y en la Universidad de California, en Berkeley”.

“Yo tengo que trabajar. Yo he tenido una vida privilegiada, pero he vivido de acuerdo con lo que yo gano y hago. Yo tengo que trabajar. Vamos a aterrizar. Yo tengo unos ahorros, pero tengo que empezara a trabajar, porque, si yo no trabajo, pues desaparezco”, añadió Fajardo.

En ese punto, le preguntaron en la emisora: “Pero, a ver, doctor Fajardo. ¿Cómo así? Después de semejante votación, ¿usted, de verdad, mantiene esa idea de que fue su última campaña política, si muchas personas lo están viendo ya para las próximas elecciones y jugando un papel importantísimo en la política colombiana?

Y Fajardo respondió: “Yo he cumplido mi palabra. Ahora: yo no tengo que ser candidato. Hay muchas personas, y yo he dicho que voy a ayudar a muchas personas para que sean candidatos. Yo tengo una gratitud muy grande con la gente que ha votado por mí, los que han pasado meses, años, luchando por esto. Ahora me toca a mí ayudarles a ellos, y ser un líder, y tendré que encontrar un camino para ayudarles a muchas personas. Pero yo ya no voy a ser más candidato”.