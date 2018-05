Y es que, curiosamente, esta columnista, contra toda evidencia, halla más puntos de encuentro y semejanza entre los dos exponentes más connotados de las extremas políticas en Colombia, que diferencias. También es curioso que se refiera a la manera como quiere gobernar Álvaro Uribe, a sabiendas de que el expresidente no es el candidato del Centro Democrático a la presidencia, sino Iván Duque.

Por ejemplo, asegura en su columna del diario caleño que ambos son “caudillos mesiánicos”, que “obnubilan con su presencia”, y a partir de esas características compartidas advierte que “sus seguidores se convierten en fanáticos de una religión. O de un equipo de fútbol. O de una ideología que no acepta, no puede aceptar, otro principio diferente a la palabra de su dios”.

También reseña un curioso contrasentido que marca a Álvaro Uribe y a Gustavo Petro: “Su espejo retrovisor es tan grande que no tienen futuro, por más palabrería que pronuncien. Es mirando para atrás, ‘cobrando’, “el que la hace la paga”, como dizque quieren contribuir a crear porvenir”.

Al desarrollar esta idea, utiliza un duro concepto asociado a la delincuencia organizada, pues afirma que “cuando se está con tanta carga de rencor y odio, lo único que se destila es resentimiento. Uribe y Petro pareciera que compiten colocando ‘oficinas de cobro’ en el corazón de quienes los siguen. Lo único que anhelan es tener poder para poder enderezar. Que en definitiva es cobrar”.

“Porque Uribe y Petro sí saben cómo hacerlo. Promoviendo la indignación, extraen lo ‘peor’ de quienes los siguen. Rabia, rencor, miedo, prevención. Prometen ‘gobernar’ pasando facturas. Tienen una mirada hacia el pasado”, insiste.

De hecho, su columna de este martes, Gloria H. la dedica más a los petristas, de quienes dice que “se subieron al carro de la indignación”. Y “para un indignado no existe nada, absolutamente nada bueno. Hay que destruir para poder construir (a su manera, claro). […] Un ‘tibio’ por el contrario no despierta ‘esa pasión’ de odio, ni de rabia, ni de rencor. […] No, el buen candidato es aquel que torea los fantasmas interiores, aquel capaz de sintonizar con lo más primario e instintivo del ser humano. Puro cerebro límbico, reptiliano. Ningún filtro, nada de educación y menos de mesura”.

La más reciente “indignación” que Petro infundió entre sus seguidores (la sospecha de un supuesto fraude electoral) la señala Juan Pablo Calvás en su columna de El Tiempo, en la que asegura que es un “riesgo” porque “no solo está sembrando un poderoso manto de duda sobre nuestro sistema democrático […], sino que (y esto es lo más grave) está alebrestando los ánimos contra la organización electoral haciendo creer a sus seguidores que lo que viene es el robo de las elecciones que él considera ya ganó”.

A los uribistas, Gloria H. ya les había dedicado su columna de hace una semana, en la que llamó la atención sobre la “manera casi servil” en que se refieren al expresidente, “de hablarle, de preguntarle, de dirigirse, como si fuera un ser divino, perfecto, intocable”.

Y también se preguntó sobre ellos: “¿Qué hay en su interior, cómo logran admirar y creer en un hombre tan controlador, perverso, dominante, contradictorio? ¿Qué hay en una individualidad para creer (y necesitar) un caudillo, un dios, un gurú? ¿Por qué nos enceguecemos ante el embrujo de alguien que decida por nosotros? ¿Hasta qué grado de servilismo se puede llegar?”.

A esos interrogantes les dio al menos dos respuestas: una, que “Uribe llega a ser para muchos, su droga, sin la cual ni viven ni respiran”; o dos, que, como niños “de pecho”, aceptan “‘todo’ aquello que el padre-Dios diga”, y, a manera de hipérbole, vuelve a las preguntas: “¿Qué le pasa a un uribista? ¿Le quedó faltando papá? ¿No ha crecido?”.