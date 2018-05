Duque le dejó claro a Gaviria que no cederá en cuanto a las reformas que él piensa que necesitan los Acuerdos de Paz. Asimismo, según el propio Duque, de confirmarse una alianza para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, esta sería por coincidencias en sus programas y no por un componente burocrático, indicó Noticias Caracol.

“A mí lo que me parece importante es que la militancia del Partido Liberal conozcan el programa nuestro. Aquí se trata de seguir sumando por el país”, aseguró Duque minutos después de la reunión con Gaviria.

Cientos de usuarios en las redes sociales, la mayoría de ellos seguidores de Humberto De La Calle, criticaron la manera de actuar de Gaviria, a quien han dirigido masivas críticas. Estos son algunas de ellas:

— Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) May 28, 2018

Negociar una alianza con el uribismo me dejó perplejo y aterrado. A Cesar Gaviria se le olvidó la persecución y acoso a nuestro ejercicio como opositores, cuando las ideas liberales fueron la antítesis del uribismo. #AlAireEnLaW @WRadioColombia

Que horror la política. La primera persona con quien se reúne Duque es el politquero traidor, César Gaviria. No fue capaz de dar la cara en la derrota de su ficha De la Calle y enseguida se va a pactar con quien representa al país que antes insultaba.

— Felix de Bedout (@fdbedout) May 30, 2018

Las volteretas de Gaviria ilustran contundentemente por qué la mayoría de los colombianos no aguanta más a la corrompida clase política. No tienen principios, lo único que desean es no soltar la teta estatal, que les ha dado, sin esfuerzo, poder y riqueza durante siglos.

— Juan Carlos Flórez (@Juan_Florez) May 29, 2018