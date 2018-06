Las palabras de John Maxwell Coetzee sobre Gustavo Petro las dio a conocer este martes el diario El Tiempo, que dijo que se trata de un mensaje que envió el escritor sudafricano al también escritor colombiano Giuseppe Caputo para que lo divulgara.

“Estoy al tanto —como la mayor parte del mundo— de las elecciones cruciales que pronto tendrán lugar en Colombia. Por lo general no comento públicamente la política nacional de otros países. Sin embargo, hay un argumento poderoso que me lleva a hacerlo: los animales no pertenecen a ningún país en particular, ya que no tienen derechos como personas en ninguno. No hay tal cosa como un toro colombiano, sino solo un toro que es considerado propiedad de un colombiano. Felicito a Gustavo Petro por la postura que ha adoptado frente al trato justo y razonable de los animales, y espero que pronto esté en la posición desde donde pueda poner en práctica los principios que ha defendido”, dice el mensaje al que se remite ese medio.