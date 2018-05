Frente a las dudas que el candidato de la izquierda puso este fin de semana sobre el software que vigilará los comicios, registrará y digitalizará los votos, el registrador señaló que “los auditores de sistemas de las diferentes campañas han estado al frente de pruebas del software”.

También recordó que esas pruebas se hicieron el 24 y 25 de abril y los auditores estuvieron “presentes durante los simulacros que se llevaron a cabo para la funcionalidad del tiempo real de preconteo y escrutinio y su digitalización”.

El funcionario también destacó que en esas pruebas fueron testigos varios integrantes de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea, y que si bien sí han tenido conocimiento de intentos de sabotaje cibernéticos a la plataforma principal, estos ya fueron neutralizados y la Policía está a cargo; pero que no hay riesgos en las bases de datos de la entidad.

De hecho, recordaron el balance de esos simulacros:

En ese sentido, Galindo invitó a Petro y a quienes tengan pruebas que demuestren un supuesto fraude que las muestren y denuncien:

“Quien tenga pruebas de que existen preparativos de fraude o que puede haber fraude que ponga las denuncias correspondientes. Pero mal servicio le hacen a la democracia colombiana esos cuestionamientos generalizadores carentes de soporte porque ya he mostrado cómo he venido desarrollando este proceso con todas las seguridades. No deben causarle más daño al país con temas infundados. Estas son las elecciones más seguras”.