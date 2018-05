El funcionario del Consejo Nacional Electoral reconoce que hay muy poco tiempo para que la propuesta sea evaluada por todos los magistrados, por lo que pidió el rediseño directamente a la Registraduría.

Novoa fundamenta su petición citando varios artículos de la Constitución Política, en la que recuerda que el voto en blanco solo tiene efectos jurídicos en la primera vuelta y no es representativo en la segunda vuelta.

Uno de los artículos que recordó el magistrado en el 190 que señala que “si en primera vuelta ninguno de los candidatos presidenciales obtiene la mitad más uno de los votos se celebrara una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que solo participaran los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones”.

El magistrado, además, señala que el voto en blanco debe recibir el mismo tratamiento y garantías de los otros candidatos, por lo que “si no obtuvo una de las dos primeras votaciones, no puede aparecer en el tarjetón de segunda vuelta”, porque eso significa ofrecerle al votante tres opciones y no dos.

También se remitió a un concepto de la Corte Constitucional en el que entrega detalles sobre esta modalidad en el ejercicio de la democracia:

“El voto en blanco es una forma de participar en política y expresar inconformismo frente a las candidaturas de una determinada contienda electoral. Se ejerce al escoger la opción voto en blanco, en las elecciones para alcaldes, gobernadores, miembros de una corporación pública o primera vuelta presidencial”.

Es decir que en estas dos citas se menciona esta opción para las primeras elecciones y en ningún caso para la segunda vuelta presidencial.

El magistrado ha recibido comentarios que lo señalan de promover el abstencionismo, y él respondió que existen otras opciones con las que los colombianos pueden demostrar su inconformidad como depositar el voto en la urna sin marcar ninguna de las casillas de los candidatos.

Este es el documento completo de la propuesta del magistrado Novoa:

En esta comunicacion a @jcgalindovacha, @Registraduria y al @CNE_COLOMBIA se solicita retirar del tarjeton de segunda vuelta casilla del voto en blanco por inconstitucional (art. 358 C. P.) https://t.co/iUTTgOfrSr — Armando Novoa García (@consejeronovoa) 30 de mayo de 2018

Entre tanto, varios senadores ya han reaccionado frente a la propuesta, la mayoría de ellos en contra, teniendo en cuenta que varios han anunciado su intención de votar en blanco.

Algunos también le recordaron que los tarjetones de las últimas eleccionespresidenciales han tenido esa opción.

Todo voto a conciencia es respetable, así no se comparta su sentido.

Es respetable votar por A o B o C, así uno vote por D.

Es respetable votar en blanco o nulo o no votar; son expresiones de la democracia.

Y así su validez sea sólo política, que es importante!!@consejeronovoa — Jorge Robledo (@JERobledo) 31 de mayo de 2018

Más allá de la decisión de cada ciudadano, es muy preocupante la petición de @consejeronovoa sobre eliminar el voto en blanco para segunda vuelta. Puede no tener efectos jurídicos, pero es una expresión de protesta pacífica ciudadana. Para la muestra los últimos tarjetones… pic.twitter.com/pjT8hI2DDk — Juanita Goebertus (@JuanitaG110) 31 de mayo de 2018

Garrafal error de mi amigo @consejeronovoa 😱 – Incentiva la abstención

– La reforma al voto en blanco es que obligue cambiar candidatos

¡No vender el sofá!

– Violento con los ciudadanos que no se sienten representados

– Malsano cambiar reglas en plena ejecución

– ¿Prioridad? https://t.co/4zTZ153PWm — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) 31 de mayo de 2018