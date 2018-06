El inicio de la discusión en esa emisora se dio al mencionar un trino de Juan Carlos Pastrana, hermano del expresidente Andrés Pastrana y a quien, según RCN Radio, oye mucho Marta Lucía Ramírez.

El trino de Pastrana se envió en las últimas horas y señala lo siguiente: “¿Qué opina @mluciaramirez de la exaltación del uribismo y la exclusión expresa en los comerciales de cualquier mención por su nombre del conservatismo que le dio la ventaja crítica a @IvanDuque sobre su contenedor de hoy?”.

¿Qué opina @mluciaramirez de la exaltación del uribismo y la exclusión expresa en los comerciales de cualquier mención por su nombre del conservatismo que le dio la ventaja crítica a @IvanDuque sobre su contenedor de hoy? — Juan Carlos Pastrana (@jcpastrana) June 6, 2018

Para el periodista de RCN Radio José Manuel Acevedo, esto va en línea con algo que ya se sabe y es “algún grado de tensión que hay entre Marta Lucía Ramírez e Iván Duque”; que la han podido “tramitar” inteligentemente hacia afuera.

“No pensaban exactamente igual, todo el proceso de consulta fue traumático, fue difícil. Marta Lucía Ramírez se quejó de la guerra sucia del uribismo; al final terminan en un solo paquete que está resultando exitoso a la luz de las encuestas, con una alta popularidad de ambos, pero de todas maneras los cabos sueltos siguen por ahí rondando”, afirmó Acevedo, y enfatizó en que hay evidencias de fracturas entre ambos.

A su turno, la periodista María Elvira Samper, de ese mismo medio radial, afirmó que la candidata a vicepresidenta no se está sintiendo cómoda en esa campaña.

“Tengo fuentes que me dicen que las relaciones Duque-Marta Lucía son muy difíciles. Marta Lucía Ramírez, con una larga trayectoria política, nada comparable con la del candidato, pues está un poco en contravía, no se entienden muy bien; en esa campaña hay malas relaciones entre los altos directivos, unos no se hablan con otros, la situación no es fácil”, afirmó Samper.

Según ella, hay que reconocerle a Marta Lucía que le puso votos a Duque y que es un activo de esa coalición. “Y suena raro que no se destaque ese activo”, agregó.

Los problemas que mencionan los analistas de RCN Radio no quedaron en evidencia en una entrevista que hizo Caracol Radio este martes con la candidata a la vicepresidencia. Por el contrario, Ramírez expresó varios halagos sobre cómo sería Iván Duque como presidente.

“Lo siente uno en todo el equipo que lo rodea (a Duque), una gran mística, gente joven, súper comprometida. Él va a ser el presidente de los colombianos, pero, sin duda, es una persona que escucha mucho y se rodea siempre de gente pensante”, afirmó Marta Lucía Ramírez a Caracol Radio.

Según ella, su papel como vicepresidenta sería complementar el trabajo de presidente en temas como la lucha contra la corrupción y en desarrollo económico.

Cabe decir que Pulzo intentó comunicarse con la campaña de Iván Duque para conocer alguna información al respecto, pero no fue posible.