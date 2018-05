Los cinco candidatos hablaban de economía y desarrollo social para aumentar la productividad en el país, y todos admitieron que hoy la necesidad es formalizar empleos, desarrollar políticas sociales incluyentes e innovar con ciencia y tecnología.

Fue ahí, en pocas palabras, cuando Marta Lucía Ramírez, Claudia López, Clara López y Ángela María Robledo coincidieron en que se deben mejorar los niveles educativos y las condiciones laborales de las mujeres para que sean más competitivas.

Entonces, Juan Carlos Pinzón tomó la palabra para hacer su aporte, y de entrada dijo que junto a Germán Vargas Lleras trabajarán para brindarles mayores oportunidades laborales a las mujeres.

“La necesidad de incorporar a la mujer mucho más en el mercado laboral colombiano, a través de mejorar sus niveles de educación y darles la oportunidad de que compitan por unos salarios mucho más altos, teniendo mayor productividad”, explicó, según video del debate de W Radio, este lunes.

Y agregó: “Madres cabeza de familia necesitan un entrenamiento y una educación que les permita ser mucho más competitivas”.

Como Pinzón hizo alusión a que en la campaña de Vargas Lleras la mujer está primero, Robledo se acordó de una ‘cuenta pendiente’ que tiene el candidato presidencial con esta población.

“Es que cuando habla Juan Carlos de mujeres a usted le creo, pero a Vargas Lleras, no. Vargas Lleras quiso que la violencia intrafamiliar fuera conciliable […] Y también fue uno de los grandes opositores para el tema de lograr, en la 1475, paridad en la participación de las mujeres. No vengan ahora a utilizar a las mujeres, hablando de ellas, cuando en momentos anteriores ustedes no las pusieron en el centro del programa”.