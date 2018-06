“Bogotá votó por su opositor, señor Duque, porque quiere su metro subterraneo, quiere que le respeten su reserva forestal, porque quiere un transporte digno y diferente”, señaló Petro en su discurso tras las elecciones agregando que “esta vez no solo ganamos en el sur sino en toda la capital”.

A pesar de la derrota, agradeció a su coalición por el apoyo y aseguró: “no vamos a permitir que retrocedan a Colombia hacía la guerra”.

“Aceptamos el triunfo de Duque, no le vamos a pedir ministerios ni embajadas ni nada, somos la oposición a ese gobierno porque no coincidimos con él, no creemos que esté acertado en lo que dijo en su programa”, afirmó Petro.

“Esperemos que sea cierto que Duque no va a hacer el ‘fracking’ porque 8 millones de colombianos vamos a cuidar el agua, esperamos que sea cierto que se pueda construir el sistema superior de educación pública y gratuita sin el cual no será imposible la inclusión de la juventud y por tanto no será posible la construcción de la paz”, concluyó el líder de izquierda.