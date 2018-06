Durante una entrevista este jueves con esa emisora, le preguntaron a Gustavo Petro qué es lo que le gusta del candidato del Centro Democrático. Su respuesta fue que, antes que nada, lo primero que tiene que hacer es alejarse de varios nombres reconocidos en el mundo político como Marta Lucía Ramírez, el expresidente Álvaro Uribe y el exprocurador Alejandro Ordóñez.

“Ese solito (Iván Duque) necesita experiencia y se puede convertir en un dirigente colombiano real”, dijo el exalcalde de Bogotá.

Frente a esto, Vicky Dávila le preguntó: “O sea, ¿usted le ve talento?”.

“Sí, claro. Si no, no estaría ahí. El que está ahí es porque tiene con qué”, respondió Petro.

Y agregó que hay una situación muy particular en Duque y es que, sin haber madurado, “y lo ponen casi a ser presidente, porque dijo Uribe, eso no es bueno para un dirigente. Eso es bueno para Uribe, pero no es bueno para el que le hacen eso… se puede estrellar”, sentenció el candidato de izquierda.

Esta es la entrevista completa de Petro en La W: