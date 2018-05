“No caigamos en el “voto útil” ni nos dejemos guiar por el miedo a votar por candidatos que no nos convencen”, dijo Pedro Santos en su cuenta de Twitter.

@sergio_fajardo y @ClaudiaLopez tienen mi voto. No caigamos en el “voto útil” ni nos dejemos guiar por el miedo para votar por candidatos que no nos convencen. Hagamos las cosas bien y demostremos que en este país podemos elegir bien pic.twitter.com/iyzDXB58Cc

El hijo menor de Pacho Santos ha insistido, en la misma red social, que él no es militante del Centro Democrático, como su padre y su hermano, y que no comparte las ideas de Iván Duque.

Estos trinos los publicó el 4 de abril:

NO voy a votar por Duque, NO es mi partido, y NO le haría campaña ni creo que sea el mejor candidato. Me parecieron respuestas demasiado convenientes y simples, flojas. La pregunta mala también. No se deben debatir derechos que ya tenemos.

— Pedro Santos (@PedroSantosG) April 4, 2018