Según Noticias Uno, el ánimo de victoria por los lados de la campaña del Centro Democrático es tal, que ya suenan varios nombres para el que sería el gabinete del candidato Duque.

“El temible exprocurador Alejandro Ordóñez no llegó a la campaña solo por afinidad política. A pesar de que sus amigos dicen que se está preparando para llegar a la Fiscalía cuando termine el periodo de Néstor Humberto Martínez, dentro de 2 años, todavía le queda uno para figurar: el Ministerio de Defensa”, asegura ese medio.

Y agrega que el Mindefensa sería el “sitio ideal” para el exprocurador porque aparecería en los medios a diario y le quitaría a Álvaro Uribe el título de “primer soldado de Colombia”.

Pulzo se contactó con integrantes de la campaña de Duque, que aseguran que no conocen al respecto de estas afirmaciones y el candidato no se ha referido sobre este tema. Además, señalan que lo publicado por Noticias Uno no es oficial, entre otras cosas, porque ahora están concentrados en las elecciones de este domingo (27 de mayo).

Noticias Uno, además, afirmó que la exsenadora Viviane Morales habría negociado su adhesión al candidato del Centro Democrático a cambio de dos puntos: “la creación de un Ministerio de la Familia, que ya había propuesto Vargas Lleras, entre otras razones, para oponerse al aborto, al matrimonio gay y a la adopción de niños por parejas del mismo sexo. El otro punto es que ella sea nombrada Ministra del Interior”.

Pero ahí no queda todo. Noticias Uno también afirma que hay dos aspirantes a quedarse con el Ministerio de Relaciones Exteriores: Carlos Holmes Trujillo y Alicia Arango, dos de los mejores amigos del expresidente Uribe. (Vea también: Fajardo y Vargas Lleras crecen y les recortan distancia a Duque y a Petro)

En días recientes también se conoció que, además de los nombres mencionados, Duque también estaría considerando otros para los demás ministerios. Según dijo Julio Sánchez Cristo en la revista Bocas, de El Tiempo, estos serían otros nombramientos:

Ministro de Hacienda, Felipe Buitrago Restrepo

Es Director TICTAC en la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Escribió junto a Iván Duque el libro ‘La economía Naranja: Una oportunidad infinita’. Ha trabajado en el Ministerio de Cultura, el British Council y el Observatorio Iberoamericano de Derecho de Autor.

Ministro de Medio Ambiente, Rodrigo Suárez Castaño

Fue nombrado en mayo de 206 como Director del ANLA, pero su nombremiento fue reversado. Ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad de la Salle. Ha trabajado en el Ideam, y en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial como director de Cambio Climático.

Cancillería, María Paula Correa

Su cargo actual en la organización Concordia es ‘Senior Director of Strategic Engagement’; se ha desempeñado como cónsul en Nueva York durante el gobierno de Álvaro Uribe, se graduó de derecho en la Universidad de los Andes, posee un máster en Administración Pública y relaciones internacionales de la Universidad de Columbia. Según La Silla Vacía, es la mejor amiga de la hija de Alicia Arango.

Nota: la versión inicial de este artículo se actualizó con las declaraciones de los integrantes de la campaña de Iván Duque.