“Si con unos fósforos quemaba libros, qué haría con un ejército?”, escribió Santos en su cuenta de Twitter.

Si con unos fósforos quemaba libros, qué haría con un ejército? pic.twitter.com/BJQR92vSrH — Martin Santos (@MartinSantosR) May 23, 2018

Hace unos días, Noticias Uno aseguró: “El temible exprocurador Alejandro Ordóñez no llegó a la campaña solo por afinidad política. A pesar de que sus amigos dicen que se está preparando para llegar a la Fiscalía cuando termine el periodo de Néstor Humberto Martínez, dentro de 2 años, todavía le queda uno para figurar: el Ministerio de Defensa”.

Y agregó que el Mindefensa sería el “sitio ideal” para el exprocurador porque aparecería en los medios a diario y le quitaría a Álvaro Uribe el título de “primer soldado de Colombia”.

Pulzo se contactó con integrantes de la campaña de Duque, que aseguran que no conocen al respecto de estas afirmaciones y el candidato no se ha referido sobre este tema. Además, señalan que lo publicado por Noticias Uno no es oficial, entre otras cosas, porque ahora están concentrados en las elecciones de este domingo (27 de mayo).