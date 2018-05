En al menos dos emisoras, Sergio Fajardo dijo que primero iba a dialogar con los representantes de los movimientos y partidos que conforman la Coalición Colombia (Claudia López, Jorge Robledo y Antanas Mockus) para después exponer cuál sería su posición frente a los dos candidatos que llegaron a segunda vuelta: Iván Duque y Gustavo Petro.

Explicó que la dinámica consiste en que ellos van a hablar en sus partidos. “Tienen reuniones y después empieza un proceso de aterrizaje, de conversar entre nosotros”, dijo en Blu Radio, en un todo de dilación frente a preguntas directas sobre si va a apoyar a Duque o a Petro.

“Por el momento, conversar, entender las cosas y ya después, en el momento que consideremos conveniente, pues hacer las manifestaciones que correspondan”, agregó y advirtió que sería un irrespeto de su parte decir que es el dueño de esos 4.600.000 votos.

Néstor Morales, director de ‘Mañanas Blu’, graficó que Fajardo está en el centro con una porción de votos muy interesante, pero a un lado está Petro y el antipetrismo, y al otro lado está Duque y el antiuribismo, y le preguntó: “¿Usted se siente más cercano a alguno? ¿Usted siente que haya necesidad de decir, de hacer un guiño hacia la segunda vuelta?”.

“Yo me precio de ser coherente y consistente, y allá [en las instalaciones de Blu Radio] hace una semana estaba sentado diciéndoles que ni Petro ni Duque. Eso fue lo que yo le dije a todo el país, para, además, presentarles a Colombia y a todos los colombianos una política distinta”, respondió Fajardo.

“A Colombia hay que cuidarla mucho. Hemos recorrido todo el país, y hemos escuchado mucho, y Colombia está en un punto muy sensible, tan sensible que lo que viene, quien sea que gane, no cuida a Colombia, no hace un esfuerzo por unir a nuestro país, tendremos muchas dificultades porque siento que habrá mucha confrontación de diferentes tipos”, advirtió.

Sin embargo, este domingo, el mismo día de elecciones, la integrante de esa Coalición Colombia Angélica Lozano escribió en Twitter que “lo único que no va a pasar es que apoyemos a Duque”, con lo cual sugiere desde ya, si no un derrotero para toda la coalición, sí una virtual fisura.