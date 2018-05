El periodista le preguntó al aspirante si en su gobierno el servicio militar seguiría siendo obligatorio. El candidato respondió tajantemente que sí.

Morales contrapreguntó: “¿Qué cambiaría frente a la posición que tienen hoy socialmente los militares?”

Vargas Lleras contestó: “Yo he propuesto que algunos territorios de las áreas rurales se permita que los muchachos presten un servicio social rural, pero no afectaría la estructura del servicio militar obligatorio. Con excepción de lo que estoy proponiendo en mi plan sobre el sector agrícola”.

Morales dejó ver hacia dónde iba con su pregunta y se dio el siguiente diálogo entre ellos:

Morales: “He leído buena parte de los 27 documentos de las propuestas suyas, doctor Vargas. Usted habla en las Fuerzas Militares de representatividad ciudadana. ¿Eso qué significa?”.

Vargas Lleras: “No le entiendo su concepto. ¿Qué es representatividad ciudadana? No recuerdo haberlo mencionado en ningún documento”.

M: “¿Usted sugiere que los militares puedan votar, por ejemplo?”.

V Ll: “No. No está incluido dentro de mis propuestas

M: “¿Qué participación tendrían los militares socialmente?”.

V Ll: “No está contemplado en ninguno de mis documentos, doctor Néstor. Yo estoy hablando es de fortalecer el servicio complementario”.

El candidato completó su explicación: “Es una idea que vengo difundiendo desde hace varios años. Yo no comprendo por qué en Colombia a diferencia de muchos otros países tenemos que prescindir de muy destacados oficiales y suboficiales cuando llegan a una edad y no caben dentro de la línea de mando. Usted en España encuentra capitanes de 60 años aun prestando sus servicios. En Colombia tenemos el escalafón complementario, pero de él no se ha hecho uso. De manera que muy destacados oficiales podrían seguir vinculados a las Fuerzas Militares apoyando y prestando sus servicios, su experiencia, su conocimiento, así no sigan haciendo parte de la línea de mando”.

Vargas Lleras entregó más detalles de su propuesta. Cuando finalizó, Morales volvió a intervenir:

M: “Doctor Vargas, su documento de seguridad nacional, página 14, ¿lo tiene a la mano?”.

V Ll: “No, no lo tengo a la mano”.

M: “Se lo voy a leer, porque yo sí lo tengo a la mano: Las fuerzas militares, escribió usted, como expresión de legitimidad y representatividad ciudadana”.

V Ll: “Sí. Me lo repite”.

M: “Sí. Que usted me dice que no lo escribió en su documento”.

V Ll: “A ver”.

Morales volvió a leer la frase y le reiteró: “Le pregunto qué quiere decir representatividad ciudadana”.

Vargas Lleras no hizo referencia a que ya había afirmado que ese concepto no hacía parte de su plan de gobierno, y, sin alterarse, señaló:

“En ese contexto la representatividad ciudadana hace referencia a que las FF. MM. y de Policía ejercen en Colombia el monopolio de las armas. Nos representan a todos. Son la institucionalidad. ¿Le quedo comprendido el mensaje? Eso hace alusión a que ninguna otra organización es tolerable en este país. Ni portando armas, ni manipulándolas, ni ejerciendo ninguna tarea que hoy es privativa de las FF. MM. y de la Policía Nacional”.