Versión ‘light’ de Gustavo Petro no logró espantar la suma de todos los miedos

El candidato llegó al extremo de firmar en mármol que no expropiaría, que no convocaría una asamblea constituyente para reformar la Constitución y que garantizaría la democracia pluralista, pero no fue suficiente para espantar el miedo al ‘castrochavismo’.